Calor con probabilidad de lluvias por la tarde, pronostica PC
Advierte sobre tormentas eléctricas, principalmente en zonas serranas
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en sierras.
La probabilidad de tormentas eléctricas favorece las condiciones para el desarrollo de incendios de pastizal, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje.
Se pide extremar precauciones al realizar actividades en exteriores ante el riesgo de tormentas.
La CEPC recomienda mantenerse informado por medios oficiales e institucionales.
Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1. En el Potosí sin Límites, trabajamos por tu mayor tranquilidad y bienestar.
Salud refuerza prevención por temporada de calor en todo SLP
El programa Visitando Corazones realiza recorridos en la Huasteca para informar y apoyar a familias.
