Calor con probabilidad de lluvias por la tarde, pronostica PC

Advierte sobre tormentas eléctricas, principalmente en zonas serranas

Por Pulso Online

Marzo 11, 2026 09:32 a.m.
A
Calor con probabilidad de lluvias por la tarde, pronostica PC

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en sierras.

La probabilidad de tormentas eléctricas favorece las condiciones para el desarrollo de incendios de pastizal, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje.

Se pide extremar precauciones al realizar actividades en exteriores ante el riesgo de tormentas.

La CEPC recomienda mantenerse informado por medios oficiales e institucionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1. En el Potosí sin Límites, trabajamos por tu mayor tranquilidad y bienestar.

Salud refuerza prevención por temporada de calor en todo SLP

El programa Visitando Corazones realiza recorridos en la Huasteca para informar y apoyar a familias.

