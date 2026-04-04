logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Cristo aún sufre"

Fotogalería

"Cristo aún sufre"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Calor en Sábado de Gloria... pero lluvias y frío por la noche en SLP

Frente frío 43 traerá tormentas y posible descenso de temperatura el domingo

Por Redacción

Abril 04, 2026 09:28 a.m.
A
Calor en Sábado de Gloria... pero lluvias y frío por la noche en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.– Este sábado 4 de abril se prevé ambiente caluroso en la zona Centro del estado, con probabilidad de lluvias y tormentas puntuales fuertes hacia la noche, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El pronóstico indica que las precipitaciones comenzarán durante la tarde en las regiones Altiplano y Media, y se desplazarán por la noche hacia la zona Centro y la Huasteca.

Estas condiciones están relacionadas con la presencia del frente frío número 43, impulsado por una masa de aire polar.

Para el domingo, la dependencia advirtió potencial de tormentas fuertes, así como un descenso o moderación en las temperaturas máximas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También se mantiene alerta por condiciones propicias para incendios forestales y urbanos, principalmente en las zonas Centro y Altiplano.

Autoridades pidieron a la población mantenerse informada y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 911 o al 089.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Calor en Sábado de Gloria... pero lluvias y frío por la noche en SLP
Calor en Sábado de Gloria... pero lluvias y frío por la noche en SLP

Calor en Sábado de Gloria... pero lluvias y frío por la noche en SLP

SLP

Redacción

Frente frío 43 traerá tormentas y posible descenso de temperatura el domingo

SLP, en el top ten de deportados
SLP, en el top ten de deportados

SLP, en el top ten de deportados

SLP

Jaime Hernández

Casi 7 mil paisanos han sido devueltos de la frontera en un año, señala estudio de BBVA Research

Inspeccionan instalación de juegos mecánicos en la Fenae
Inspeccionan instalación de juegos mecánicos en la Fenae

Inspeccionan instalación de juegos mecánicos en la Fenae

SLP

Flor Martínez

Se dispara en 70% la ocupación hotelera de San Luis Potosí
Se dispara en 70% la ocupación hotelera de San Luis Potosí

Se dispara en 70% la ocupación hotelera de San Luis Potosí

SLP

Martín Rodríguez