Calor en Sábado de Gloria... pero lluvias y frío por la noche en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.– Este sábado 4 de abril se prevé ambiente caluroso en la zona Centro del estado, con probabilidad de lluvias y tormentas puntuales fuertes hacia la noche, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El pronóstico indica que las precipitaciones comenzarán durante la tarde en las regiones Altiplano y Media, y se desplazarán por la noche hacia la zona Centro y la Huasteca.

Estas condiciones están relacionadas con la presencia del frente frío número 43, impulsado por una masa de aire polar.

Para el domingo, la dependencia advirtió potencial de tormentas fuertes, así como un descenso o moderación en las temperaturas máximas.

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También se mantiene alerta por condiciones propicias para incendios forestales y urbanos, principalmente en las zonas Centro y Altiplano.

Autoridades pidieron a la población mantenerse informada y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 911 o al 089.