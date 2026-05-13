Calor, niebla y hasta lluvias marcan clima este miércoles

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles 13 de mayo se esperan temperaturas calurosas a muy calurosas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, además de bancos de niebla durante la mañana y lluvias puntuales, principalmente en la Zona Altiplano.

La dependencia advirtió que las condiciones actuales mantienen un ambiente propicio para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, por lo que pidió extremar precauciones.

También alertó por el potencial de lluvias y tormentas fuertes durante el fin de semana en las zonas Centro, Media y Altiplano. De acuerdo con Protección Civil, las tormentas eléctricas pueden favorecer el inicio de incendios forestales en zonas serranas, además de presentarse con granizo y tolvaneras.

Para la Zona Centro, se prevé una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 13 grados, con bancos de niebla por la mañana y lluvias puntuales principalmente en sierras.

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En la Huasteca, el ambiente será muy caluroso, con una máxima de 37 grados y mínima de 22 grados, además de lluvias dispersas principalmente en zonas serranas.

En el Altiplano, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 14 grados, con bancos de niebla por la mañana y lluvias puntuales a partir de la tarde.

Para la Zona Media, se pronostica una máxima de 34 grados y mínima de 17 grados, con ambiente caluroso y lluvias dispersas principalmente en sierras.