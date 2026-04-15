Calor de hasta 35 grados y tormentas vespertinas marcarán el clima en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles 15 de abril de 2026 se esperan temperaturas calurosas durante la tarde en las cuatro regiones de San Luis Potosí, así como lluvias y tormentas puntuales principalmente en zonas del Altiplano, Centro y Media.

De acuerdo con el pronóstico, en la zona Centro se alcanzará una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 12; en el Altiplano se prevén 32 grados como máxima y 13 como mínima. Para la zona Media se esperan hasta 35 grados con mínima de 18, mientras que en la Huasteca el termómetro llegará también a los 35 grados, con una mínima de 22 grados Celsius.

Las autoridades indicaron que las lluvias podrían presentarse a partir de la tarde, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas.

Asimismo, se emitió un llamado a la población a extremar precauciones ante las condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, especialmente en las regiones Centro, Media y Altiplano.

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Protección Civil recomendó mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir las indicaciones para prevenir riesgos ante los cambios en las condiciones climáticas.