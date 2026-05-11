Frente frío 50 traerá lluvias fuertes y descenso de temperatura

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes 11 de mayo la entrada del frente frío número 50 favorecerá una moderación en las temperaturas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, además de incrementar la probabilidad de lluvias y tormentas muy fuertes, principalmente en la Zona Huasteca durante la tarde.

La dependencia advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas de caída de granizo y fuertes rachas de viento, además de ocasionar deslaves y bajadas de agua en algunas zonas. También señaló que la actividad eléctrica podría provocar incendios forestales.

En cuanto a las temperaturas, para la Zona Centro se espera una máxima de 27 grados y una mínima de 16 grados Celsius.

En la Zona Huasteca, el termómetro alcanzará hasta los 34 grados con una mínima de 24 grados.

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Para el Altiplano potosino se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 16 grados, mientras que en la Zona Media se prevé una máxima de 31 grados y mínima de 19 grados Celsius.