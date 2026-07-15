Frena el TEESLP revisión de multa contra excandidato

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El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) frenó temporalmente la revisión de un recurso relacionado con un ex candidato a juez en materia civil, luego de detectar que no existe certeza sobre el monto actualizado de una sanción económica que debe cubrirse, por lo que ordenó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aclarar la cantidad pendiente.

TEESLP ordena aclarar monto de sanción al Ceepac

El asunto quedó registrado en el expediente TESLP/RR/03/2026, promovido contra un acuerdo del Consejo General del Ceepac mediante el cual, se dio respuesta a un otrora candidato a juez del proceso electoral local extraordinario 2025, en cumplimiento a una sentencia emitida dentro del expediente SM-JG6/2026.

Durante la revisión del recurso, el magistrado Sergio Iván García Badillo determinó que el Tribunal necesita contar con mayores elementos antes de resolver, debido a que la documentación enviada por la autoridad electoral no contiene las constancias necesarias para establecer cuál es el monto actualizado de la sanción derivada de la resolución INE/CG977/2025.

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Revisión del recurso y solicitud de información al Ceepac

Por ello, el órgano jurisdiccional requirió al Ceepac informar la cantidad exacta que corresponde pagar como parte del seguimiento a la ejecución de la multa.