Frena el TEESLP revisión de multa contra excandidato
El magistrado Sergio Iván García Badillo solicitó documentación adicional para definir la sanción a un excandidato.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) frenó temporalmente la revisión de un recurso relacionado con un ex candidato a juez en materia civil, luego de detectar que no existe certeza sobre el monto actualizado de una sanción económica que debe cubrirse, por lo que ordenó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aclarar la cantidad pendiente.
TEESLP ordena aclarar monto de sanción al Ceepac
El asunto quedó registrado en el expediente TESLP/RR/03/2026, promovido contra un acuerdo del Consejo General del Ceepac mediante el cual, se dio respuesta a un otrora candidato a juez del proceso electoral local extraordinario 2025, en cumplimiento a una sentencia emitida dentro del expediente SM-JG6/2026.
Durante la revisión del recurso, el magistrado Sergio Iván García Badillo determinó que el Tribunal necesita contar con mayores elementos antes de resolver, debido a que la documentación enviada por la autoridad electoral no contiene las constancias necesarias para establecer cuál es el monto actualizado de la sanción derivada de la resolución INE/CG977/2025.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Simulación de género sí puede tumbar candidaturas: TEESLP
Aunque la reforma electoral no estableció un candado expreso, se puede rechazar algún registro o impedir el acceso al cargo
Revisión del recurso y solicitud de información al Ceepac
Por ello, el órgano jurisdiccional requirió al Ceepac informar la cantidad exacta que corresponde pagar como parte del seguimiento a la ejecución de la multa.
Solicitará el TEE un mayor presupuesto
A menos de un año del arranque del proceso electoral local de 2027, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) alista una propuesta de presupuesto con la que buscará fortalecer su operación, al considerar...
no te pierdas estas noticias
Calor no da tregua; Huasteca alcanzará hasta 35 grados
Redacción
Protección Civil mantiene vigilancia por lluvias aisladas y confirma la formación de la depresión tropical 5E en el Pacífico
Tribunal de San Luis Potosí impone condena histórica en caso Nayeli Alfaro
Pulso Online
Tribunal de San Luis Potosí condenó a Uriel N por desaparición de Nayeli Alfaro con pena de 90 años.
Gobiernos incorporarán presupuestos a programas con perspectiva de género
Samuel Moreno
Estas son las nuevas atribuciones de la SEMU