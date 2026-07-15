Ciclista muere arrollado por un auto desconocido
Transitaba por la carretera a Rioverde cuando fue embestido
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Un ciclista perdió la vida al ser arrollado por un vehículo desconocido, cuando se desplazaba por la lateral de la carretera a Rioverde, a un costado del puente de Quintas de la Hacienda, cuando sobrevino el accidente y el conductor se dio a la fuga.
El percance tuvo lugar cerca de las siete de la noche de este martes, en que el ahora occiso, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, circulaba por la lateral a bordo de su bicicleta en dirección al distribuidor Juárez.
Fue a un costado del puente, en que un vehículo no identificado arrolló al infortunado ciclista, al que proyectó al asfalto causándole fuertes lesiones pero el conductor continuó su marcha dándose a la fuga sin detenerse a auxiliarlo.
Después del hecho y una vez que fue reportado, paramédicos de la Guardia Civil de Soledad llegaron a atender al ciclista, pero al revisarlo se percataron que ya había fallecido a causa de las lesiones que presentaba.
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Elementos de la Policía Vial acordonaron el área y posteriormente llegaron los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron con el levantamiento del cuerpo para ser enviado al Servicio Médico Legista y entregarlo a los familiares una vez que lo reclamen.
Agentes de la Policía de Investigación, por su parte, acudieron para iniciar las indagatorias sobre el vehículo y conductor responsable.
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