Ciclista muere arrollado por un auto desconocido

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un ciclista perdió la vida al ser arrollado por un vehículo desconocido, cuando se desplazaba por la lateral de la carretera a Rioverde, a un costado del puente de Quintas de la Hacienda, cuando sobrevino el accidente y el conductor se dio a la fuga.

El percance tuvo lugar cerca de las siete de la noche de este martes, en que el ahora occiso, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, circulaba por la lateral a bordo de su bicicleta en dirección al distribuidor Juárez.

Fue a un costado del puente, en que un vehículo no identificado arrolló al infortunado ciclista, al que proyectó al asfalto causándole fuertes lesiones pero el conductor continuó su marcha dándose a la fuga sin detenerse a auxiliarlo.

Después del hecho y una vez que fue reportado, paramédicos de la Guardia Civil de Soledad llegaron a atender al ciclista, pero al revisarlo se percataron que ya había fallecido a causa de las lesiones que presentaba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Policía Vial acordonaron el área y posteriormente llegaron los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron con el levantamiento del cuerpo para ser enviado al Servicio Médico Legista y entregarlo a los familiares una vez que lo reclamen.

Agentes de la Policía de Investigación, por su parte, acudieron para iniciar las indagatorias sobre el vehículo y conductor responsable.