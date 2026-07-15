Rojos UPSLP muestra entrega en la jornada 2

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La organización Rojos UPSLP tuvo una intensa participación en la jornada 2 de la temporada 2026 de FADEMAC Occidente, enfrentando a los Diablos del Sol en una serie de encuentros donde el esfuerzo y la entrega de sus jugadores fueron la constante sobre el emparrillado.

De acuerdo con los resultados de la jornada, la categoría Hornets consiguió una destacada victoria al imponerse por 32-0, mostrando un dominio absoluto en ambos lados del balón.

En la categoría Ponys, Rojos UPSLP también logró quedarse con el triunfo tras vencer 26-8, reflejando el buen desempeño ofensivo y defensivo del conjunto potosino.

Por su parte, la categoría Falcons protagonizó un duelo muy parejo, aunque terminó cayendo por marcador de 12-7, mientras que en Rabbits el equipo sufrió una derrota de 26-19 en un encuentro de alta intensidad.

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Más allá de los resultados, la organización destacó el compromiso de todos sus jugadores, quienes pelearon cada jugada hasta el último minuto y defendieron con orgullo los colores de Rojos UPSLP.

"Estamos profundamente orgullosos de cada uno de nuestros jugadores. Dejaron el corazón en el campo, lucharon cada jugada y representaron con orgullo los colores de Rojos UPSLP", señaló la organización al término de la jornada.