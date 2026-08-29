logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Jiménez vuelve a marcar en triunfo de Wolverhampton

Wolverhampton remontó el marcador y se colocó en la cima del torneo tras vencer a Stoke City.

Por El Universal

Agosto 29, 2026 11:21 a.m.
A
Jiménez vuelve a marcar en triunfo de Wolverhampton
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este sábado el delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a anotar con la camiseta del Wolverhampton; lo hizo como parte de la goleada de los Wolves al Stoke City en la jornada 4 del Championship de Inglaterra.

      Raúl Jiménez anota gol decisivo en partido

      El Lobo mexicano volvió a demostrar por qué es el gran ídolo de la afición de Wolves y colaboró en el triunfo que los coloca en la cima del torneo con un gol que tuvo el sello de la casa: la vía del penal.

      Detalles del partido entre Wolverhampton y Stoke City

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Stoke City tenía la ventaja en el marcador desde el minuto 2, cuando Sam Gallagher venció al portero de los Wolves, pero la ventaja les duró poco, ya que Rodrigo Gomes anotó un doblete entre el minuto 19 y 23, que le dio la ventaja al Wolverhampton.

      Al minuto 52, Jiménez anotó de penal y engañó al portero del Stoke. Finalmente, Jordan James al 84 anotó el gol definitivo.

      Así, Jiménez llega a dos goles en la presente campaña de Championship.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Jiménez vuelve a marcar en triunfo de Wolverhampton
      Jiménez vuelve a marcar en triunfo de Wolverhampton

      Jiménez vuelve a marcar en triunfo de Wolverhampton

      SLP

      El Universal

      Wolverhampton remontó el marcador y se colocó en la cima del torneo tras vencer a Stoke City.

      Pogacar sufre caída en España; presenta traumatismo craneoencefálico
      Pogacar sufre caída en España; presenta traumatismo craneoencefálico

      Pogacar sufre caída en España; presenta traumatismo craneoencefálico

      SLP

      EFE

      Lideraba la Vuelta con ventaja cuando tuvo que abandonar a 32 km de meta

      Gilberto Mora marca doblete ante Pumas
      Gilberto Mora marca doblete ante Pumas

      Gilberto Mora marca doblete ante Pumas

      SLP

      Agencias

      Mexicanos ya tienen rivales en Europa League
      Mexicanos ya tienen rivales en Europa League

      Mexicanos ya tienen rivales en Europa League

      SLP

      El Universal

      La "Hormiga" González y Mateo Chávez ya saben a quien enfrentarán