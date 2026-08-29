Jiménez vuelve a marcar en triunfo de Wolverhampton

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Este sábado el delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a anotar con la camiseta del Wolverhampton; lo hizo como parte de la goleada de los Wolves al Stoke City en la jornada 4 del Championship de Inglaterra.

Raúl Jiménez anota gol decisivo en partido

El Lobo mexicano volvió a demostrar por qué es el gran ídolo de la afición de Wolves y colaboró en el triunfo que los coloca en la cima del torneo con un gol que tuvo el sello de la casa: la vía del penal.

Detalles del partido entre Wolverhampton y Stoke City

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Stoke City tenía la ventaja en el marcador desde el minuto 2, cuando Sam Gallagher venció al portero de los Wolves, pero la ventaja les duró poco, ya que Rodrigo Gomes anotó un doblete entre el minuto 19 y 23, que le dio la ventaja al Wolverhampton.

Al minuto 52, Jiménez anotó de penal y engañó al portero del Stoke. Finalmente, Jordan James al 84 anotó el gol definitivo.

Así, Jiménez llega a dos goles en la presente campaña de Championship.