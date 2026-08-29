Canaco-Servytur prepara cursos para digitalizar comercios locales

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Los emprendimientos y pequeños comercios locales requieren fortalecer su presencia en plataformas digitales para ampliar sus mercados, por lo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí (Canaco-Servytur) prepara cursos y capacitaciones para acompañarlos en este proceso, informó su presidente, Mauricio Mahbub Tamez.

Explicó que actualmente no basta con que los negocios cuenten con un buen producto o servicio, pues también necesitan herramientas para promocionarlo y comercializarlo a través de internet. Por ello, la organización empresarial busca brindar capacitación para que los comerciantes puedan utilizar distintas plataformas y alcanzar a un mayor número de consumidores.

Mahbub Tamez señaló que la mayoría de los comercios ya busca tener presencia en el ámbito digital, debido a que quienes no están en internet corren el riesgo de no ser conocidos por los clientes. Consideró que el crecimiento de las herramientas tecnológicas y de la inteligencia artificial está acelerando esta transformación y obliga a las empresas a actualizar sus procesos.

Además de la comercialización digital, indicó que se busca orientar a los emprendedores para que fortalezcan y hagan crecer sus marcas, así como para que conozcan la importancia de protegerlas mediante su registro. El objetivo, dijo, es que los negocios locales cuenten con un acompañamiento que les permita consolidarse y ampliar sus posibilidades de venta.

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El presidente de Canaco-Servytur consideró que esta preparación también permitirá a los comercios aprovechar temporadas de alta demanda, como el Buen Fin, aunque el reto va más allá de una sola campaña; se trata de que los emprendimientos potosinos puedan incorporar de manera permanente las herramientas digitales a sus estrategias de venta y llegar con sus productos a nuevos mercados.