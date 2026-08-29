PAZ y Somos "arrebatan" recursos a siete partidos locales

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Los siete partidos políticos que ya recibían recursos públicos en San Luis Potosí tendrán menos dinero entre septiembre y diciembre, con el PVEM como el más afectado: recibirá 610 mil 148 pesos menos. Morena tendrá una reducción de 448 mil 932 pesos y el PAN de 367 mil 351 pesos durante ese periodo.

La reducción se debe a la nueva distribución del dinero público que aprobó el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) tras la incorporación de PAZ y Somos México al sistema de partidos en el estado. El PRI tendrá 242 mil 877 pesos menos; Movimiento Ciudadano, 226 mil 562; Nueva Alianza San Luis Potosí, 168 mil 776, y el PT, 146 mil 179 pesos.

La bolsa anual para financiar las actividades de los partidos no aumentó y se mantiene en 165 millones 811 mil 863 pesos. De ese monto, después de los recursos entregados de enero a agosto, quedaban 53 millones 59 mil 796 pesos para repartir entre septiembre y diciembre. PAZ y Somos México recibirán 1 millón 105 mil 412 pesos cada uno para sus actividades ordinarias.

Los dos nuevos partidos también recibirán 55 mil 270 pesos cada uno para capacitación, investigación y otras actividades políticas. A esto se suma el dinero destinado a franquicias postales: los 3 millones 316 mil 237 pesos disponibles se repartirán entre las nueve fuerzas políticas, por lo que cada una tendrá 368 mil 470 pesos para servicios de correo.

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En total, el Ceepac redistribuirá 60 millones 358 mil 116 pesos para el cierre de 2026, entre recursos para el funcionamiento de los partidos, actividades específicas, servicios postales y financiamiento adicional. Los nuevos montos comenzarán a aplicarse en septiembre.