Crece participación laboral de mujeres en SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

San Luis Potosí registró entre 2020 y 2025 un cambio en la composición de su población ocupada, con una mayor participación de las mujeres y un ligero desplazamiento de algunas actividades tradicionales, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi.

Cambio en la composición laboral y participación femenina

La participación económica de la población de 12 años y más pasó de 52.3 por ciento en 2020 a 54.7 por ciento en 2025. El incremento fue más marcado entre las mujeres, cuya participación aumentó de 36.4 a 40.4 por ciento, mientras que entre los hombres pasó de 69.4 a 70.6 por ciento.

Variación en ocupaciones y sectores económicos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a la ocupación u oficio, las actividades de artesanía, construcción y apoyo concentraron 28 por ciento de la población ocupada en 2025, frente al 29.2 por ciento registrado cinco años antes. También disminuyó la proporción de personas funcionarias, profesionistas y técnicas, de 21.4 a 21 por ciento.

LEA TAMBIÉN Registra SLP casi 2 mil madres menores de edad en 2025 De ellas, 134 tenían entre 10 y 14 años de edad: Inegi

En contraste, aumentó el peso de quienes se desempeñan como operadores de maquinaria y conductores de transporte, al pasar de 13.5 a 14.1 por ciento.

Los trabajadores auxiliares administrativos y de servicios personales también crecieron, de 12.7 a 13.6 por ciento, mientras que comerciantes y empleados en ventas pasaron de 12.7 a 13.4 por ciento.

Por sector económico, los servicios y el gobierno se mantuvieron como la principal fuente de ocupación, aunque bajaron ligeramente de 38.6 a 38.3 por ciento. La manufactura y minería pasaron de 21.1 a 20.7 por ciento, mientras que la construcción registró una reducción más notable, de 9.2 a 8.3 por ciento. El comercio, en cambio, aumentó de 17.7 a 18.5 por ciento.

LEA TAMBIÉN Inegi: Ocho de cada 10 ven corrupción en partidos políticos El Inegi reporta que la corrupción en partidos políticos alcanzó 83.9% en 2025, afectando la confianza ciudadana.

La tasa de ocupación estatal también mostró un ligero incremento, de 96.9 por ciento en 2020 a 97.3 por ciento en 2025. Dentro de la población ocupada, las mujeres aumentaron su participación de 36.6 a 39.2 por ciento, mientras que la de los hombres se redujo de 63.4 a 60.8 por ciento, lo que refleja un cambio gradual en la composición del mercado laboral potosino.