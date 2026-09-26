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San Luis registró casi 2 mil madres menores de edad

De ellas, 134 tenían entre 10 y 14 años de edad: Inegi

Por Rubén Pacheco

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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San Luis registró casi 2 mil madres menores de edad
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      Durante 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró en San Luis Potosí mil 956 nacimientos de madres menores de edad.

      Disminución en nacimientos de madres adolescentes en San Luis Potosí

      De acuerdo al reporte Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) publicado ayer, San Luis Potosí registró una disminución del cuatro por ciento en los alumbramientos registrados de madres entre 10 y 17 años al momento del nacimiento.

      Durante el 2024, la entidad dio cuenta de dos mil 036 nacimientos en ese grupo de edad de mujeres menores de edad.

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      De ellas, cuando nació el bebé 134 de las madres tenían de 10 a 14 años; 321 con 15 años; 671 con 16 años; y 910 con 17 años.

      Detalles confirmados sobre nacimientos de madres menores en 2025

      En tanto, el año pasado la dependencia precisó que se oficializaron ante el Registro Civil mil 956 nacimientos, de ellos 119 madres tenían de 10 a 14 años; 277 de 15 años; 660 de 16 años; y 900 de 17 años.

      Es decir, en un año se documentaron en el sistema administrativo potosino 80 nacimientos menos de niñas y adolescentes, equivalente a una disminución del 4 por ciento.

      Según el recuento estadístico, San Luis Potosí ocupa el decimoquinto lugar nacional en el indicador de maternidad de menores de edad.

      De acuerdo con el reporte del Inegi, durante 2025 se registraron 38 mil 318 nacimientos en el estado, de los cuales el 49.2 por ciento corresponden a mujeres y el 50.8 por ciento de las personas nacidas fueron niños.

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