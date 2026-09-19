Sheinbaum y Maru Campos acuerdan coordinación en Chihuahua

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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una breve reunión privada con la gobernadora Maru Campos Galván, en la que acordaron coordinación entre el gobierno federal y estatal en distintos temas. Sin embargo, le reiteró que en caso de que algún funcionario de su gabinete haya cometido un delito, deberá ser investigado.

"Hablamos de distintos temas y quedamos que los temas federales en Chihuahua haya coordinación, que eso siempre es importante. Hablamos de la coordinación del gobierno federal y de los estados de la República particularmente de Chihuahua, y hablamos... Lo que le comenté es que en caso de que haya habido una violación en alguna ley tiene que procederse y ella estuvo de acuerdo de que algún funcionario de su gobierno haya cometido algún delito que se proceda, y ella dijo que así debe ser", señaló la mandataria en entrevista con medios de comunicación.

Previo a presentar el informe Honestidad y resultados en Chihuahua desde la Plaza de la Mexicanidad y a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, la mandataria federal informó que acordó con la gobernadora que, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependiendo el tema, se trabaje "conjuntamente para el bienestar de las y los chihuahuenses".

Maru Campos y el caso de los agentes de la CIA

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Las declaraciones de la mandataria se dan luego de que el 19 de abril pasado, se dio a conocer el fallecimiento de dos agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes ingresaron al territorio para supuestamente colaborar con autoridades de Chihuahua para desmantelar un laboratorio en la Sierra de el Pinal, ubicado en el municipio Morelos.

Desde entonces, la gobernadora Maru Campos se dice perseguida políticamente luego de ser citada por la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras que integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) la respaldaron y defendieron de supuestas amenazas en su contra, la dirigencia de Morena reiteró que la mandataria violó la soberanía y la Ley de Seguridad Nacional, pues nunca informó a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la entrada de agentes de Estados Unidos.

Maru Campos pide reunión con Sheinbaum

Apenas el jueves pasado, Maru Campos solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum asistir a la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez. Además, refrendó su disposición a la colaboración para reunirse en discutir los avances de las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944.

A pesar de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que por cuestiones de agenda no le sería posible reunirse personalmente con la gobernadora panista, pues este mismo sábado tiene que presentar un informe en Baja California. Por lo que instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, a acordar una reunión con Maru Campos en la Ciudad de México.

"Le pedí a la secretaria de Gobernación que hablara con la gobernadora, habló con la gobernadora y van a tener varias reuniones sobre los temas que está solicitando a través de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para ver los temas que ella está planteando", expresó.

"En el caso de Chihuahua hemos tenido diferencias muy importantes, relacionadas con la participación de agentes de la CIA en un operativo. Incluso abrió la Fiscalía General de la República una investigación sobre este tema y por eso hemos tenido diferencias. Pero eso no quiere decir que no nos veamos, entonces nos vamos a ver en el aeropuerto, ahí donde vamos a llegar y después ya me dirigiré al evento", expresó ayer.