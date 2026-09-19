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Christina Aguilera destaca por su pérdida de peso en gala

Su transformación física y uso de tratamientos estéticos como Ultherapy generaron comentarios en redes sociales

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 01:23 p.m.
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Christina Aguilera destaca por su pérdida de peso en gala
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      Christina Aguilera volvió a llamar la atención por su apariencia. La cantante de 45 años lució radiante y rejuvenecida durante la gala por el 20 aniversario de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, celebrada en la Ópera de Montecarlo, donde su imagen generó comentarios en redes sociales.

      Transformación física y pérdida de peso de Christina Aguilera

      Las fotografías del evento muestran a la intérprete con un rostro estilizado y una apariencia que algunos usuarios compararon con la que tenía durante los primeros años de su carrera, su transformación física ha sido tema de conversación desde 2024, cuando Aguilera experimentó una notable pérdida de peso y comenzó a aparecer públicamente con una imagen cada vez más diferente.

      La cantante ha perdido más de 18 kilos y, de acuerdo con información difundida sobre su transformación, ha atribuido su cambio a una combinación de ejercicio y alimentación equilibrada. Entre las actividades que se han mencionado están el boxeo, el cardio y el entrenamiento con pesas.

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      Tratamientos estéticos y especulaciones en redes

      Sin embargo, su pérdida de peso también ha generado especulaciones en medios y redes sociales sobre un posible uso de Ozempic, aunque no existe una confirmación pública de Aguilera que permita afirmar que haya utilizado este medicamento.

      El cambio también ha provocado comentarios sobre su rostro, la pérdida de grasa facial puede modificar la apariencia de las mejillas, los pómulos y la mandíbula, por lo que algunos medios han atribuido a este factor parte de la transformación que ha experimentado Aguilera.

      A esto se suma que la cantante ha hablado públicamente sobre algunos tratamientos estéticos, ha reconocido el uso de Ultherapy, un procedimiento no invasivo basado en ultrasonido microfocalizado que busca mejorar la firmeza de la piel.

      En redes sociales también han circulado especulaciones sobre posibles procedimientos como rellenos dérmicos, Botox, bichectomía o un estiramiento facial, sin embargo, estas versiones corresponden a interpretaciones y análisis difundidos en medios y redes sociales, y no a procedimientos que Aguilera haya confirmado públicamente.

      Christina Aguilera no tuvo la noche libre: actuó en la gala junto a Plácido Domingo y Sister Sledge, mientras que Mónica Bellucci y Richard Gere fueron los invitados de honor.

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