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Seguridad

Tras incendio en predio, pide Bomberos no quemar basura

Protección Civil advierte sobre riesgos de hacerlo sin equipo ni medidas de seguridad adecuadas

Por Flor Martínez

Septiembre 19, 2026 02:12 p.m.
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Tras incendio en predio, pide Bomberos no quemar basura
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      Debido a que se prendió fuego a una acumulación considerable de desechos con la intención de limpiar el terreno, las llamas se salieron de control, lo que originó el incendio registrado la tarde del viernes en un predio ubicado sobre la carretera a Matehuala a la altura del kilómetro 6, informó el titular de Protección Civil Municipal, Martín Bravo Galicia.

      El funcionario advirtió que este tipo de situaciones se presenta también en otros predios donde propietarios o particulares buscan limpiar terrenos mediante la quema de basura u otros residuos, sin contar con equipo adecuado ni condiciones de seguridad para controlar el fuego en caso de que se propague.

      Explicó que, aunque hasta el momento no se ha registrado en el municipio un caso en el que una persona haya resultado afectada al intentar contener este tipo de incendios, existe el riesgo de que la falta de pericia, medidas de seguridad y conciencia provoque accidentes.

      Informó que durante los primeros tres meses del año se registró una elevada actividad de incendios; sin embargo, las lluvias registradas en los últimos meses han contribuido a mantener húmedos los pastizales y la vegetación, lo que ha ayudado a reducir este tipo de siniestros.

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      No obstante, señaló que existe el pronóstico de condiciones más secas para el próximo año, por lo que podría incrementarse nuevamente el número de incendios; además, durante la temporada invernal, la quema de pirotecnia constituye otro de los factores que pueden generar este tipo de emergencias.

      Ante ello, exhorto a la población a evitar la quema de basura y otros residuos para realizar la limpieza de predios, debido a que el fuego puede propagarse rápidamente y poner en riesgo a las personas y viviendas cercanas.

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