Bachelet renuncia a su candidatura a la ONU

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) anunció este sábado que no continuará con su candidatura a presidir la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

"Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la secretaría general de la Naciones Unidas", dijo en el inicio de sus palabras en un video divulgado en su cuenta de Instagram.

La exmandataria chilena continuó asegurando que, aunque "algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar", no se arrepiente de haberse postulado.

Bachelet agradeció "muy especialmente a los presidentes de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, que respaldaron nuestra candidatura desde el primer día con generosidad y convicción".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El anuncio de la líder socialista llegó luego de los resultados de las últimas votaciones no vinculantes en la ONU, el pasado viernes, donde quedó ubicada en la penúltima posición.