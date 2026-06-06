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Canaco Servytur instalaría oficina de enlace en SGS

Por Flor Martínez

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Canaco Servytur instalaría oficina de enlace en SGS
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      Soledad de Graciano Sánchez podría contar próximamente con una oficina de enlace de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur), anunció el presidente Mauricio 

      Mahbub Tamez.

      Subrayó que la intención de contar con un espacio en el municipio, es acercar servicios y facilitar trámites a comerciantes, prestadores de servicios e inversionistas interesados en establecerse en el municipio.

      Dijo que actualmente, se trabaja en la consolidación de un convenio con el Ayuntamiento de Soledad, para la creación de esta oficina de representación o una ventanilla única, que permita brindar atención más cercana al sector empresarial.

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      Explicó que una vez que se establezcan, los afiliados de Canaco y quienes busquen invertir en el municipio, podrán tener acceso a orientación en temas de tramitología, mejora regulatoria y a la vez, conocerán las oportunidades que ofrece Soledad para el desarrollo de actividades económicas.

      "Estamos trabajando y empatando algunos puntos para crear esa oficina de representación, ventanilla o enlace", señalaron al referirse a las gestiones que se realizan con las autoridades municipales, concluyó.

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