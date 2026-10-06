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García Martínez buscará diputación federal

Señaló que no es necesario solicitar licencia para participar en el proceso

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 06, 2026 12:29 p.m.
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Nancy Jeanine García Martínez / Foto: Pulso

Nancy Jeanine García Martínez / Foto: Pulso

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      La diputada local de Morena, Nancy Jeanine García Martínez, se registró para participar en el proceso interno por la diputación federal del Distrito 4, mientras que su compañera de bancada, Jessica Gabriela López Torres, decidió no inscribirse a la convocatoria, aunque mantiene abierta la posibilidad de participar por otro cargo en 2027.

      García Martínez confirmó que busca la candidatura federal y señaló que no es necesario solicitar licencia para participar en el proceso. Dijo que existen otros perfiles registrados y que esperará la definición mediante las encuestas, además de señalar que respetará el resultado que determine Morena.

      La diputada había señalado previamente que no descartaba participar en el proceso interno para buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de Ciudad Valles. Con su registro actual, su participación queda encaminada hacia la diputación federal por el distrito cuya cabecera se encuentra en ese municipio.

      López Torres informó que no se registró a la convocatoria para las coordinaciones distritales, debido a que decidió valorar otras opciones. Sin embargo, aclaró que esto no le impide participar posteriormente en una encuesta o en alguno de los demás procesos que defina Morena rumbo a 2027.

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