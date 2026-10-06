¿Dónde ver el último partido de Messi con Argentina?

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La cuenta regresiva ha comenzado para uno de los adioses más importantes en la historia del futbol argentino.

Partido final de Messi con la selección Argentina

Lionel Messi volverá a vestir la camiseta de la Albiceleste por última vez cuando salte a la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires, escenario elegido para poner punto final a una trayectoria que cambió para siempre el destino de la selección y lo convirtió en uno de los máximos ídolos del deporte mundial.

Entre la emoción de la afición y un homenaje preparado para reconocer su legado, el capitán argentino cerrará ante Benín una etapa repleta de títulos, récords y momentos inolvidables.

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Rodeado de familiares, amigos y miles de seguidores, el actual jugador del Inter Miami vivirá una noche cargada de sentimientos, en la que el futbol argentino despedirá a la figura que durante años llevó sus sueños sobre los hombros.

Detalles del homenaje y camiseta conmemorativa

El encuentro ante Benín tendrá un valor simbólico todavía mayor para Messi, quien disputará el partido número 208 de su carrera con la Selección Argentina, una cifra que confirma su lugar como una de las máximas leyendas en la historia de la Albiceleste.

Para una ocasión tan especial, el campeón del mundo utilizará una camiseta edición conmemorativa diseñada por Adidas, que contará con detalles dorados en honor a su legado y a los más de 20 años que defendió los colores de su país.

-----¿Horario y canal para ver la despedida de Lionel Messi en México?

La despedida del astro argentino podrá seguirse también desde México, donde la transmisión estará disponible, permitiendo que miles de aficionados sean testigos de la última función de Messi con la camiseta albiceleste.

Hora: 17:00 hrs

Transmisión: VIX Premium.