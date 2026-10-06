Municipio "empalma" sus proyectos con los estatales, revira Gallardo

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona cuestionó al Ayuntamiento de San Luis Potosí por plantear proyectos que, aseguró, ya se encuentran contemplados dentro del programa de obra estatal, y rechazó que el Gobierno del Estado esté frenando trabajos municipales.

Como ejemplo, señaló que el municipio pretende intervenir el Eje 140 pese a que esta vialidad forma parte de la ampliación de la Vía Alterna que actualmente ejecuta el Estado.

Gallardo Cardona afirmó que los trabajos comenzaron hace cuatro o cinco meses, por lo que consideró innecesario empalmar proyectos en una misma zona.

El mandatario también se refirió al puente de Villa Magna, proyecto que, aseguró, requiere una inversión superior a mil 400 millones de pesos y que ya está incluido en el programa estatal de obra, por lo que se encuentra próximo a licitarse.

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Explicó que se prevé concluir primero el puente de la avenida Industrias y posteriormente iniciar el de Villa Magna, con el objetivo de evitar mayores afectaciones viales en la zona poniente.

Gallardo Cardona sostuvo que las acusaciones del PAN sobre un supuesto bloqueo a las obras municipales representan una justificación para trasladar responsabilidades al Estado.

Añadió que varios proyectos que enfrentaban problemas de documentación fueron destrabados desde hace más de dos meses, aunque, afirmó, el Ayuntamiento aún no los ha iniciado.