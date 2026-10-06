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"Salud Casa por Casa" suma 27 millones de consultas

La credencialización para el Sistema Universal de Salud avanza con enfoque en adultos mayores.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 10:33 a.m.
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Salud Casa por Casa suma 27 millones de consultas
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      Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, presentó avances del Programa Salud Casa por Casa, con 27 millones de consultas médicas domiciliarias y gratuitas.

      Avances del Programa Salud Casa por Casa

      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 6 de octubre en Palacio Nacional, Ramírez reportó avances en las consultas con 12 millones 806 en la primera; 8 millones 305 mil en la segunda; y 5 millones 945 mil en la tercera.

      Indicó la secretaria de Bienestar que se han visitado 10 millones de hogares como parte de este programa, y reconoció a todo el personal de salud que lo conforma.

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      Referencias a instituciones de salud por enfermedades crónicas

      Jesús Salvador Valencia Guzmán, subsecretario de Bienestar, mencionó que a través del Programa se han referido a las instituciones de salud a las personas atendidas.

      Por diabetes mellitus, 147 mil 661 al IMSS; 37 mil 304 al IMSS-Bienestar; 40 mil 559 al ISSSTE; y 567 a Pemex.

      Apuntó que personal de salud ha mandado al IMSS a 568 mil 800 pacientes con hipertensión arterial; 117 mil al IMSS-Bienestar; 161 mil al ISSSTE; y 5 mil 600 a Pemex.

      La presidenta Claudia Sheinbaum destacó al inicio de su conferencia 12 mil consultorios del IMSS-Bienestar, que están vinculados con el programa Salud Casa por Casa, "y es la primera atención que será universal".

      Avanza credencialización del Sistema Universal de Salud

      Sobre la credencialización del Sistema Universal de Salud, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que aún no se distribuyen las credenciales para que las personas puedan acceder a cualquier institución.

      "En este momento se han ido a inscribir. Son adultos mayores los que se están credencializando", dijo al señalar que se hará una difusión masiva sobre los servicios.

      "No se requiere una campaña de difusión en este momento", señaló.

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