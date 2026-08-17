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La SSPC capacita a IP contra extorsiones

La acción responde al aumento nacional de extorsiones reportado por Coparmex.

Por Martín Rodríguez

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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La SSPC capacita a IP contra extorsiones
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      Omar García Harfuch ordenó al Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal reunir a los líderes empresariales de San Luis Potosí, quienes por primera vez tuvieron contacto con la nueva policía civil federal.

      Capacitación y acercamiento con empresarios potosinos

      Los representantes empresariales recibieron capacitación en materia de prevención de extorsión, información que los dirigentes acordaron difundir entre sus representados.

      La reunión se da en un contexto donde a nivel nacional la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) revela una cifra récord de extorsiones con 6 mil 562 casos con víctimas del empresariado.

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      Resultados y acciones paralelas en otros estados

      El encuentro con los líderes empresariales se realiza de manera paralela a las acciones que en otros estados ya han arrojado resultados por la detención de bandas, en casos como Michoacán para los limoneros y aguacateros.

      García Harfuch ordenó el inicio de la capacitación y acercamiento que se desarrolló en dos bloques, primero con casi la totalidad de los miembros de la Alianza Empresarial Potosina, convocada por la coordinadora Imelda Elizalde Martínez y en una reunión 24 horas después, con integrantes de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi).

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