Caso Rich: perdón a cambio de dinero

Se calienta la confrontación legal por el asunto Rich.

Eu una sola sesión, las familias de dos víctimas otorgaron el perdón legal a cambio de indemnizaciones de entre 150 mil y 250 mil pesos, mientras que los abogados defensores de dos de los imputados abandonaron a sus clientes, inconformes por decisiones del juez, que los multó por desacato

Tras una serie de incidentes, que incluyeron la asignación de un defensor de oficio a Nancy Aurora N. y Ulises N., la audiencia intermedia se declaró en receso hasta la semana próxima.

Aunque dicha audiencia estaba planeada para las 9 de la mañana, comenzó a las 11 y con todos sus incidentes se prolongó hasta las 3 de la tarde.

La defensa de los imputados, antes coordinada, se dividió. Francisco N. el tercer imputado, tiene su propio abogado y Ulises y Nancy Aurora tenían hasta ayer un grupo de tres defensores, pertenecientes a un despacho jurídico de un expresidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí.

Aunque los imputados se oponían al desahogo de la audiencia intermedia, el juez les recordó que solo puede ser suspendida o reprogramada una vez, y que incluso se cayó en una irregularidad porque la habían suspendido una segunda ocasión. Una vez que la audiencia inició, dos víctimas otorgaron el perdón legal, una de ellas a cambio de 250 mil pesos y otra a cambio de 150 mil pesos.

Acto seguido, los imputados solo consiguieron un avalúo catastral por 350 mil pesos para la vivienda que ofrecieron en garantía a los familiares de una tercera víctima, y además el juez rechazó la aportación.

El juez también se negó a aceptar avanzar hacia el juicio abreviado debido a la oposición de los padres de las víctimas.

Ante esto, los abogados de Ulises y Nancy se levantaron del lugar, argumentando al juez que éste no era competente para decidir el futuro del juicio, y abandonaron la sala.

El juez les advirtió que les impondría, y luego aplicó, una multa por ultrajes a la autoridad equivalentes a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Los abogados abandonaron a sus procesados, y el juez les asignó un defensor de oficio, luego de criticar el poco profesionalismo de sus colegas que abandonaron la audiencia.