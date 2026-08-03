logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Victoria Ruffo comenta falta de cercanía con nueras y situación de su hijo

Victoria Ruffo revela que no mantiene una relación cercana con las nueras y respeta la privacidad de su hijo.

Por El Universal

Agosto 03, 2026 01:22 p.m.
A
Victoria Ruffo comenta falta de cercanía con nueras y situación de su hijo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La actriz Victoria Ruffo comparte que ya está enterada del trascendido que, en recientes días, señala que, aparentemente, su hijo, José Eduardo Derbez, estaría separado de su pareja, la influencer Paola Dalay y confirma que, durante los años de noviazgo que la joven ha sostenido con su primogénito, no ha creado un vínculo afectivo con su nuera.


      "La Queen", como la apodan sus fanáticos, fue captada por "Venga la alegría" en su arribo al Teatro México, en donde, junto a otras primeras actrices, participa en la obra "Las leonas".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      ¿El tema por el que fue abordada?, fue, sin duda, la aparente ruptura entre José Eduardo y la madre de su nieta Tessa, Paola Dalay, como ha circulado en los últimos días en redes sociales y portales de noticias, sin que ninguno de los dos confirme o desmienta este trascendido.
      Directa, como se conduce, la actriz de telenovelas expresó que se encuentra al tanto de la información, la cual desconoce si es verídica o no, debido a que José Eduardo no le ha hablado de que existan problemas en su relación.
      "Yo también he oído esas noticias, pero, les voy a decir una cosa, mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada".
      Descartó la posibilidad de ser ella quien cuestione a su hijo, acerca de las especulaciones, afirmando que respeta la autonomía de su primogénito y el hijo que tuvo con Eugenio Derbez, en quien confía y espera que, en su adultez, esté aplicando las lecciones de vida que le dio durante toda su crianza.
      "A mí no me gusta meterme en lo que no me importa, le he dado buenos consejos a mi hijo, que sea buen hijo, buen padre, marido, hermano, trae raíces de una formación, espero que así sea, ni le pregunto, ya es un señor mi hijo", puntualizó.
      La declaración que se destacó, de entre las otras, fue cuando Ruffo reveló que no sostiene una relación cercana a la madre de su nieta y, bromista, precisó que, en realidad, con ninguna de sus nueras ha tenido tratos de proximidad.
      "Miren, yo nunca me he llevado bien con mis nueras, me llevo bien en lo que se pueda, en lo que se lleva uno, cercanía en lo que debe ser, punto".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Victoria Ruffo comenta falta de cercanía con nueras y situación de su hijo
      Victoria Ruffo comenta falta de cercanía con nueras y situación de su hijo

      Victoria Ruffo comenta falta de cercanía con nueras y situación de su hijo

      SLP

      El Universal

      Victoria Ruffo revela que no mantiene una relación cercana con las nueras y respeta la privacidad de su hijo.

      Preparan serie biográfica autorizada de Giorgio Armani
      Preparan serie biográfica autorizada de Giorgio Armani

      Preparan serie biográfica autorizada de Giorgio Armani

      SLP

      El Universal

      Ferzan Özpetek, cineasta reconocido, dirigirá la producción que contará con acceso a archivos y locaciones

      Mariana Ochoa, primera eliminada de La casa de los famosos
      Mariana Ochoa, primera eliminada de La casa de los famosos

      Mariana Ochoa, primera eliminada de "La casa de los famosos"

      SLP

      El Universal

      Más de nueve millones de votos definieron su salida en la transmisión en vivo

      Discrepancias en LCDLFM
      Discrepancias en LCDLFM

      Discrepancias en "LCDLFM"

      SLP

      El Universal

      El desacuerdo entre Aldo Rendón y Moisés Peñaloza se evidenció en comentarios y acciones dentro del reality.