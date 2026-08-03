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Seguridad

Pandillas siembran terror en colonia Infonavit-Morales

Integrantes de dos bandas se dieron con todo, dañando casas y un carro fue quemado

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Pandillas siembran terror en colonia Infonavit-Morales
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      Integrantes de pandillas antagónicas protagonizaron una descomunal riña en la colonia Infonavit-Morales, sembraron terror entre los vecinos ya que hubo balazos, quemaron un carro y dañaron viviendas, elementos policiacos ingresaron a calmar los ánimos pero no hubo detenciones, solamente se aseguró un arma de fuego larga que presuntamente fue usada en la refriega.

      Aunque las corporaciones no reportaron lesionados, versiones vecinales indican que hubo varios golpeados, incluso a un participante lo dejaron tirado inconsciente tirado junto a las vías del tren.

      De acuerdo a información recabada, la reyerta inició la madrugada de este domingo en calles de la colonia Infonavit-Morales, en donde supuestos integrantes de dos pandillas, denominadas "Los Diablos" y "Los Cundos", se enfrentaron entre sí lanzándose piedras, palos y hasta disparos de arma de fuego.

      En el transcurso de la reyerta un automóvil fue quemado por completo y varias viviendas acabaron con los vidrios dañados a pedradas, los vecinos hicieron múltiples reportes a los números de emergencia ante la situación que estaban padeciendo ya que también temían por su integridad.

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      Ante los llamados de auxilio, elementos de la Policía Municipal de la capital, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, se desplazaron de manera coordinada al lugar de la riña con el fin de disuadirla y las decenas de participantes se esparcieron por las calles huyendo de los agentes de seguridad.

      En el lugar, los elementos municipales y federales localizaron el vehículo incendiado y pudieron asegurar un rifle calibre .22 que al parecer tiró al piso uno de los participantes.

      Según se informó, en la refriega los malvivientes persiguieron a un rival hasta darle alcance en las vías del tren, en donde estuvieron golpeándolo hasta dejarlo inconsciente y luego se dieron a la fuga.

      Para preservar la escena y garantizar la seguridad los habitantes de la zona, se mantuvo la presencia policial en tanto se notificó del hecho a la autoridad ministerial para el levantamiento de indicios y la realización de las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

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