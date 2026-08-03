Tras lluvias, GN activa Plan DN-III-E en la capital (fotos)

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En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, la Guardia Nacional activó el Plan DN-III-E en San Luis Potosí, para auxiliar a la población afectada por las inundaciones derivadas de las intensas lluvias.

El personal de esta fuerza de seguridad pública, en coordinación con autoridades locales de Protección Civil, organizó brigadas de asistencia en la capital del estado, una de las zonas con mayores afectaciones.

Los guardias nacionales brindaron apoyo vial en las principales avenidas anegadas, con el propósito de evitar que conductores y transeúntes quedaran atrapados en las inundaciones.

Durante la tormenta, el personal realizó maniobras para liberar vehículos que quedaron varados en las calles inundadas y auxilió a la población para cruzar en forma segura las zonas anegadas por las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas.

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La Guardia Nacional refrendó su compromiso de emplear todas sus capacidades al servicio de la ciudadanía para brindar auxilio oportuno ante situaciones de emergencia.