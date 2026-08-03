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PVEM iría solo en elecciones de 2027

Esto, de no existir un acuerdo con Morena y el PT

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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PVEM iría solo en elecciones de 2027
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      El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) planteó que cualquier alianza rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 deberá reconocer el crecimiento electoral y la representación que, asegura, ha construido en el estado, al tiempo que mantiene abierta la posibilidad de competir en solitario si no existe un acuerdo con Morena y el Partido del Trabajo (PT).

      Juan Ignacio Segura Morquecho, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM, afirmó que la negociación para una posible coalición todavía no inicia formalmente, pero adelantó que uno de los puntos centrales para el partido será que se tome en cuenta "el valor y el peso real" que representa actualmente en San Luis Potosí, tras los resultados electorales obtenidos, los municipios que gobierna y su número de militantes registrados.

      Durante una entrevista en el programa Libertad de Opinión, conducido por Lupillo González, el dirigente señaló que el Verde mantiene disposición para construir acuerdos con Morena y PT, pero rechazó que alguno de los partidos pueda imponer por sí solo las reglas de la contienda. "Tiene que haber una igualdad de condiciones, pero sí tiene que haber un respeto sobre el trabajo político realizado y el peso político que tiene cada partido", sostuvo Segura Morquecho.

      Segura Morquecho explicó que el partido esperará los tiempos establecidos por el INE y la definición de las mesas locales para analizar una posible alianza. Sin embargo, advirtió que si no existe coincidencia para caminar juntos por la gubernatura, el PVEM tiene preparado un escenario para competir de manera independiente, como ocurrió en los procesos electorales de 2021 y 2024.

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      Sobre la posibilidad de participar en el proceso interno de Morena para definir candidatura mediante encuestas, el dirigente descartó esa ruta al señalar que el PVEM definirá a sus perfiles bajo sus propios estatutos y no bajo las reglas de otro partido. Añadió que, en caso de que posteriormente exista un acuerdo entre las fuerzas políticas, podría realizarse una nueva encuesta donde participen los perfiles definidos por cada partido.

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