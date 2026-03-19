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Cede el frío en SLP; tardes más cálidas y mañanas frescas

Pronóstico del clima en las cuatro regiones de San Luis Potosí con calor por la tarde y lloviznas en zonas serranas

Por Redacción

Marzo 19, 2026 07:08 a.m.
A
Cede el frío en SLP; tardes más cálidas y mañanas frescas

San Luis Potosí registra una ligera recuperación en las temperaturas, con un ambiente más cálido durante las tardes, aunque las mañanas y noches seguirán siendo frescas en gran parte del estado.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, para este jueves 19 de marzo se prevén condiciones cálidas a calurosas por la tarde en las cuatro regiones, mientras que al amanecer y durante la noche persistirá un ambiente frío a fresco.

Además, se mantiene la probabilidad de bancos de niebla por la mañana y lloviznas puntuales en zonas serranas de la Huasteca y la región Media, principalmente al inicio y cierre del día.

Las autoridades recomendaron no bajar la guardia ante los cambios de temperatura, especialmente en el caso de niñas, niños y adultos mayores, a fin de prevenir enfermedades respiratorias.

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También alertaron sobre condiciones propicias para incendios forestales y urbanos, debido al aumento de temperaturas durante el día.

En caso de emergencia, se mantiene disponible el número 911 y el 089 para denuncias anónimas.

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