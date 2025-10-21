Cempasúchil alimenta y alberga a mariposas

Más allá de sus intensos colores y su importante espacio en los altares del Día de Muertos, el cempasúchil ha revelado un papel muy importante en la conservación de insectos, particularmente mariposas, durante el otoño mexicano.

Un estudio dirigido por investigadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), ha documentado cómo los cultivos de esta flor en el Área Metropolitana de San Luis Potosí, actúan como reservorios para 39 especies de mariposas incluyendo algunas migratorias y en declive poblacional.

La investigación, publicada recientemente en la revista científica Food Webs, fue liderada por los doctores Fredy Alvarado y Alfredo Ramírez Hernández, con la participación de diez estudiantes de maestría y un estudiante de doctorado pertenecientes a la División de Ciencias Ambientales del IPICYT.

Guillermo Lezama Balderas, doctorante y uno de los participantes del estudio, detalló en entrevista la relevancia ecológica de estos hallazgos. El cempasúchil - señaló Lezama Balderas- tiene un gran valor para nosotros como cultura mexicana, pero también descubrimos un importante valor ecológico. Estas flores no sólo llenan de color la celebración del Día de Muertos, también ofrecen alimento y refugio a diferentes especies de insectos, particularmente de mariposas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante octubre, cuando el cempasúchil florece y se cultiva masivamente en la periferia de San Luis Potosí, se convierte en un atractivo natural para mariposas y otros insectos. El equipo de investigación detectó hasta 39 especies diferentes de mariposas alimentándose del néctar de estas flores, algunas de ellas migratorias que viajan desde el norte del país o incluso desde el sur de Estados Unidos.