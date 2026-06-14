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Cerrados, seis parajes turísticos de la Huasteca

Por Rubén Pacheco

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Cerrados, seis parajes turísticos de la Huasteca
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      En la actualidad, seis parajes turísticos de la huasteca potosina, se encuentran cerrados como medida de seguridad, derivado de las lluvias continuas, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

      La también ex diputada local y ex concejala poceña, escribió que estos corresponden a: la cascada de Tamúl, El Jabalí, Puente de Dios, Trajineras, El Nacimiento de Tamuín y balneario de la Isleta. 

      Pese a que continuará lloviendo, la funcionaria estatal enfatizó que hasta el momento no se considera emisión de alertas para la ciudadanía. No obstante, matizó que la CEPC tiene comunicación con las direcciones municipales de Protección Civil.

      Precisó que, en las últimas horas se mantiene la presencia de precipitaciones en las cuatro regiones del estado, según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

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      Anunció que luego de asumir el cargo hace unos días, realizará una gira en los municipios de la región Huasteca para verificar las condiciones en que operan los sistemas municipales e identificar áreas de riesgos.

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