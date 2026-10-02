Niega E. César Cervantes ser coordinador estatal "a modo"

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Elí César Cervantes Rojas rechazó que Morena haya colocado en San Luis Potosí una candidatura "a modo" para beneficiar al Partido Verde en 2027. El nuevo coordinador de la Defensa de la Transformación respondió que Morena está en condiciones de competir y utilizó los ataques contra su designación como argumento para negar que su perfil sea electoralmente cómodo.

Respuesta de Elí César Cervantes a críticas por candidatura

"Si fuera una candidatura cómoda, ¿creen que habría tanto ataque?", cuestionó Cervantes Rojas al responder a las críticas sobre su llegada. Argumentó que las acusaciones, difamaciones y calumnias en su contra le han servido para que más personas conozcan su perfil y aseguró que, después de ello, corresponderá a la ciudadanía formar su propio criterio.

El cuestionamiento sobre una eventual ventaja para el PVEM ocurre después de una designación que el propio Cervantes aseguró no haber buscado. No se registró como aspirante a la coordinación "porque estaba concentrado en el proyecto del tren de pasajeros" y fue hasta recibir el llamado de la dirigencia nacional cuando aceptó encabezar los trabajos de Morena en el estado. Tras asumir el cargo, renunció a esa responsabilidad "para dedicarse de tiempo completo al movimiento".

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Condiciones electorales de Morena para 2027 en San Luis Potosí

Cervantes defendió que Morena llega a 2027 con condiciones distintas a las de 2021. Sostuvo que el partido determinó no ir en coalición con el PVEM y afirmó que actualmente existe una base organizada, militancia y presencia en los 59 municipios. En ese escenario, sostuvo que la ciudadanía tendrá que elegir entre tres proyectos: uno que, según sus palabras, concibe al estado como una "herencia"; otro que busca recuperar privilegios y que vinculó con una eventual alianza PRI-PAN; y el de la Cuarta Transformación.