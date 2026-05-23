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Congreso sin facultades para intervenir en subasta municipal

Esto tras la modificaciones al marco legal en materia de administración de bienes municipales

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Congreso sin facultades para intervenir en subasta municipal
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      El Congreso del Estado no tiene facultades para intervenir en la subasta de predios municipales en el fraccionamiento Puerta de Piedra, ni para detener el procedimiento aprobado por el Cabildo de San Luis Potosí, afirmó el diputado César Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable.

      Congreso sin facultades para intervenir en subasta municipal

      Explicó que, tras modificaciones al marco legal en materia de administración de bienes municipales, la autorización de este tipo de operaciones corresponde exclusivamente a los ayuntamientos, por lo que el Poder Legislativo quedó sin atribuciones para autorizar o frenar la enajenación de terrenos.

      Lara Rocha señaló que la inconformidad de habitantes de Puerta de Piedra se relaciona con la percepción de que el Congreso aún conserva facultades para intervenir en este tipo de procesos, como ocurría anteriormente, aunque insistió en que actualmente las decisiones recaen de manera total en los cabildos municipales.

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      Posición del Partido Verde y atención a vecinos

      Añadió que, pese a las limitaciones legales, el Congreso puede fungir como instancia de orientación y canalización para los ciudadanos que han solicitado su intervención, sin que ello implique capacidad de modificar el procedimiento ya aprobado por el Ayuntamiento capitalino.

      El legislador indicó que desde el Partido Verde Ecologista de México (PEVM) analiza la posibilidad de presentar un exhorto para exponer las inquietudes de los vecinos de Puerta de Piedra, el cual se encuentra en revisión interna y deberá ser consensuado antes de definirse su eventual presentación.

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