Congreso no puede intervenir en subasta de predios municipales: diputado
César Lara Rocha atajó que el aval de este tipo de operaciones corresponde exclusivamente a los ayuntamientos
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El Congreso del Estado no tiene facultades para intervenir en el proceso de subasta de predios municipales ni para detener el procedimientos aprobados por el Cabildo de San Luis Potosí, afirmó el diputado César Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable.
Explicó que, tras modificaciones al marco legal en materia de administración de bienes municipales, la autorización de este tipo de operaciones corresponde exclusivamente a los ayuntamientos, por lo que el Poder Legislativo quedó sin atribuciones para autorizar o frenar la enajenación de terrenos.
Lara Rocha señaló que la inconformidad de habitantes de Puerta de Piedra se relaciona con la percepción de que el Congreso aún conserva facultades para intervenir en este tipo de procesos, como ocurría anteriormente, aunque insistió en que actualmente las decisiones recaen de manera total en los cabildos municipales.
Añadió que, pese a las limitaciones legales, el Congreso puede fungir como instancia de orientación para los ciudadanos que han solicitado su intervención, sin que ello implique capacidad de modificar el procedimiento ya aprobado.
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El legislador indicó que desde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) analiza la posibilidad de presentar un exhorto para exponer las inquietudes de los vecinos de Puerta de Piedra, el cual, se encuentra en revisión interna y deberá ser consensuado antes de definirse su eventual presentación.
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