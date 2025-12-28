Chocolates y autos foráneos pagarán placas en 2026

A partir del año entrante, los vehículos "chocolates" y aquellos procedentes de otros estados deberán pagar las tarifas establecidas para la dotación de placas, de acuerdo a una reforma a la Ley de Hacienda que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Esta modificación a la Ley de Hacienda fue oficializada con la publicación del paquete de ingresos en el Periódico Oficial del Estado el pasado miércoles 24 de diciembre.

La justificación que argumentó la Secretaría de Finanzas ante la Comisión de Hacienda del Congreso fue que si bien la política de placas gratuitas ha sido un apoyo importante para las familias potosinas y un instrumento para fortalecer el registro vehicular en el Estado, la misma necesitaba de un ajuste para seguir siendo sostenible.

Esto implica enfocar su alcance para asegurar que la gratuidad se concentre en unidades adquiridas dentro del estado, para generar un efecto directo en la actividad económica local.

Para ello, la Sefin propuso modificar el inciso I del artículo 64 de la Ley de Hacienda, buscando incentivar la compra de vehículos en el mercado estatal.

La reforma implica incluir a los automóviles provenientes de otras entidades o de procedencia extranjera a las unidades de precio mayor a los 350 mil pesos a las exclusiones de la gratuidad en las placas.

Es decir, a partir del año entrante deberán cubrir el derecho correspondiente a la expedición de placas. Con ello, señaló Finanzas, "se fortalece el comercio automotriz local, se impulsa la economía interna y se asegura un uso más eficiente de los recursos públicos".

El dictamen con esa propuesta fue aprobado primero por la Comisión de Hacienda y posteriormente por el Pleno legislativo, hasta que cobra validez legal con la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo con la Ley de Hacienda, el cobro por la dotación de placas sería el equivalente de 16.70 Unidades de Medida y Actualización para vehículos de servicio particular y público.

A cotizaciones actuales, esa tarifa equivale a mil 889.43 pesos, pero el año entrante, con la actualización de las UMAs, la cantidad podría variar.