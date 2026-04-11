Chofer evade asalto armado en la 57 y salva a pasajeros

Un autobús de la línea Tornado, procedente de Zamora, Michoacán y con destino a Estados Unidos, fue blanco de un intento de asalto armado sobre la carretera 57, a la altura de la comunidad El Huizache.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el miércoles pasado, cuando dos sujetos armados interceptaron la unidad en el kilómetro 108 e intentaron abordarla.

El conductor se negó a detenerse, lo que provocó que los agresores dispararan contra el autobús. A pesar de resultar lesionado, el chofer logró acelerar y evadir el ataque, poniendo a salvo a los pasajeros.

La unidad continuó su trayecto hasta una estación en el municipio de Matehuala, donde el conductor recibió atención médica y se realizó el cambio de operador para que los viajeros pudieran seguir su camino hacia la Unión Americana.

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La titular de la Fiscalía, María Manuela García Cázares, precisó que el caso es investigado por la Fiscalía General de la República, al tratarse de un hecho ocurrido en una vía federal.

Este intento de asalto se suma a otros hechos recientes de inseguridad en la región, como la privación ilegal de la libertad de siete trabajadores electricistas, quienes posteriormente fueron liberados.