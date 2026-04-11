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Interapas arrastra deuda por recursos federales que nunca llegaron

Galindo admite presión financiera; organismo cubrió con fondos propios hasta 75 mdp

Por Rolando Morales

Abril 11, 2026 12:58 p.m.
A
Interapas arrastra deuda por recursos federales que nunca llegaron

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que el organismo operador Interapas enfrenta una presión financiera tras la falta de recursos federales correspondientes a 2025, los cuales no fueron entregados pese a formar parte de un programa de apoyo al agua.

El edil explicó que cada año se contemplan alrededor de 70 millones de pesos provenientes de la Federación; sin embargo, ese recurso no llegó el año pasado, lo que obligó al organismo a tomar medidas para no perder el presupuesto.

Ante ello, Interapas optó por cubrir el monto con recursos propios, al tratarse de fondos que deben ejercerse en tiempo y forma.

Esta decisión generó un adeudo interno de entre 70 y 75 millones de pesos, el cual actualmente se está solventando con las propias finanzas del organismo.

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Galindo Ceballos señaló que existe la expectativa de liquidar este compromiso, aunque reconoció que es poco probable que el recurso federal pendiente sea entregado.

De cara a 2026, el alcalde advirtió que persiste incertidumbre sobre la llegada de estos apoyos, ya que, aunque deberían reanudarse, no hay certeza sobre su asignación ni sobre las condiciones en las que podrían llegar.

La falta de estos fondos representa un desafío adicional para la operación y mantenimiento del sistema de agua en la zona metropolitana.

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