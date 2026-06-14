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Cierra mes de mayo sin municipios con sequía

Por Samuel Moreno

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Cierra mes de mayo sin municipios con sequía
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      Mientras entidades del norte del país continúan enfrentando problemas por sequía y déficit de lluvias, San Luis Potosí logró cerrar mayo con la totalidad de su territorio libre de afectaciones relacionadas con la falta de agua, de acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía de México.

      El informe, elaborado con corte al 31 de mayo de 2026, coloca a la entidad potosina entre un reducido grupo de estados que reportan condiciones normales en el 100 por ciento de su superficie, sin áreas anormalmente secas ni zonas con sequía moderada, severa o extrema. La cifra cobra relevancia al compararse con la situación que prevalece en otras entidades. En Sinaloa, por ejemplo, más del 63 por ciento del territorio presenta algún grado de afectación por sequedad o sequía; en Sonora la proporción supera el 35 por ciento, mientras que en Coahuila aún persisten zonas con sequía severa y extrema.

      Otro dato que destaca es que ninguno de los 59 municipios potosinos aparece dentro de los 50 municipios del país que actualmente registran sequía, una condición que sí afecta a estados como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca.

      A nivel nacional, las lluvias registradas durante la segunda quincena de mayo permitieron reducir las áreas con sequía de moderada a extrema de 3.2 a 2.8 por ciento del territorio nacional. 

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      Sin embargo, el reporte advierte que en diversas regiones del Pacífico y del norte mexicano continúan los déficits de precipitación y las altas temperaturas, factores que mantienen presión sobre la disponibilidad de agua.

      El panorama representa un contraste con los años recientes en San Luis Potosí, cuando la sequía obligó a implementar tandeos, perforación de pozos emergentes y programas de distribución mediante pipas. Hoy, al menos de acuerdo con los indicadores nacionales, la entidad atraviesa uno de sus mejores momentos en materia hídrica, con la totalidad de su territorio fuera de cualquier categoría de sequía.

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