Cierran calles del Centro Histórico por filmación
Tránsito Municipal recomienda rutas alternas por cierre de avenidas Constitución, Sevilla y Olmedo, y Teresa Santillán
La Dirección de Tránsito Municipal informó que este miércoles 5 de noviembre permanecerán cerradas varias vialidades del Centro Histórico de la capital potosina debido a la filmación de una producción televisiva.
Los cierres estarán vigentes de las 7:00 a las 21:00 horas, y comprenden los siguientes tramos:
Avenida Constitución, desde Primero de Mayo hasta Espinosa y Cuevas.
Joaquín Sevilla y Olmedo – Arteaga.
Teresa Santillán.
Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos en la zona. Elementos de Tránsito estarán desplegados para orientar a conductores y peatones durante la jornada de rodaje.
El Ayuntamiento recordó que estos cierres forman parte de los apoyos a la industria audiovisual, que promueve filmaciones en San Luis Potosí para proyectar la ciudad a nivel nacional.
