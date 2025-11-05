logo pulso
SLP

Cierran calles del Centro Histórico por filmación

Tránsito Municipal recomienda rutas alternas por cierre de avenidas Constitución, Sevilla y Olmedo, y Teresa Santillán

Por Redacción

Noviembre 05, 2025 08:10 a.m.
Cierran calles del Centro Histórico por filmación

La Dirección de Tránsito Municipal informó que este miércoles 5 de noviembre permanecerán cerradas varias vialidades del Centro Histórico de la capital potosina debido a la filmación de una producción televisiva.

Los cierres estarán vigentes de las 7:00 a las 21:00 horas, y comprenden los siguientes tramos:

Avenida Constitución, desde Primero de Mayo hasta Espinosa y Cuevas.

Joaquín Sevilla y Olmedo – Arteaga.

Teresa Santillán.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos en la zona. Elementos de Tránsito estarán desplegados para orientar a conductores y peatones durante la jornada de rodaje.

El Ayuntamiento recordó que estos cierres forman parte de los apoyos a la industria audiovisual, que promueve filmaciones en San Luis Potosí para proyectar la ciudad a nivel nacional.

