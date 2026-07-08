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Clausuran empresa recicladora en Pozos

Por Leonel Mora

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Clausuran empresa recicladora en Pozos
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      El área de Gestión Ambiental de Villa de Pozos, en coordinación con otras dependencias municipales, realizó la clausura de una empresa dedicada al reciclaje que incumplía normas ambientales y de seguridad y que, por ello, resultaba de riesgo para la población.

      Esta es la tercera empresa recicladora que se clausura en la presente administración y el director de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa, informó que en el sitio se halló una importante acumulación de residuos que incumplía con la normatividad vigente, además de la falta de medidas de seguridad y de los permisos necesarios de operación.

      También se detectó que diversos materiales reciclables eran apilados fuera del predio e invadían la vía pública, lo que obstruía el paso peatonal y vehicular y aumentaba el riesgo de incidentes.

      Por todo lo anterior, se procedió a la clausura del establecimiento como medida preventiva para proteger a las y los ciudadanos y para evitar afectaciones al medio ambiente. Leal Espinosa dijo que se seguirá trabajando con todas las áreas municipales "para fortalecer la cultura de la legalidad, prevenir riesgos y garantizar espacios más seguros, ordenados y limpios para las familias poceñas".

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