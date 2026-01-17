CMIC inicia 2026 con expectativa de recuperación

Luego de un 2025 que dejó a la industria de la construcción en uno de sus peores momentos, el sector inicia 2026 con la expectativa de una recuperación impulsada por nuevas obras públicas y una posible inyección de recursos, afirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez, quien adelantó que ya comenzaron a liberarse licitaciones a nivel municipal.

El dirigente recordó que el pasado 13 de enero se cumplió un año desde que asumió la presidencia de la CMIC y que el próximo 28 de enero se realizará la asamblea del organismo, en la que se presentará el informe de actividades.

Reconoció que el año anterior fue especialmente complicado no solo para la industria de la construcción, sino para la economía en general; sin embargo, apuntó que las gestiones realizadas por autoridades estatales y municipales permitieron que el sector accediera a obra pública y se mantuviera activo.

De cara a este año, Stevens Pérez señaló que existe un escenario más alentador, luego de que se han anunciado proyectos de todos los tamaños, desde obras pequeñas hasta desarrollos de mayor magnitud.

Aunque explicó que enero aún es un mes temprano para medir el ritmo real de trabajo —ya que tradicionalmente la actividad se intensifica a partir de marzo o abril—, indicó que los gobiernos municipales ya comenzaron a emitir licitaciones y paquetes de obras en colonias, principalmente para la regeneración de calles.

En relación con los retrasos en la llegada de recursos federales que afectaron al sector en 2025, el presidente de la CMIC confió en que este año los trámites sean más ágiles, al tratarse ya del primer año completo de la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum.

No obstante, reconoció que la próxima renovación del tratado comercial y el llamado "efecto Trump" podrían generar cierta turbulencia, aunque señaló que el sector se ha acostumbrado a trabajar bajo ese contexto y espera que la iniciativa privada retome la inversión.