El desarrollo requiere certeza jurídica: CMIC

En la región Centro - Occidente, San Luis Potosí es de los estados que van empujando fuerte en la generación de infraestructura tanto pública como privada y para que se entienda que es necesario empujar el resto de los estados, deben ser resueltos problemas de seguridad, de certeza jurídica, mano de obra y proveeduría y entender que no todo depende del gobierno, aseguró Jorge Luis Méndez Jaled, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Dijo que se debe entender que esta dinámica no es producto de ninguna casualidad, sino de una organización de los constructores para generar la infraestructura según las necesidades, haciendo lo necesario para que fluya.

Recordó que es necesario entender que la construcción no debe depender solamente del presupuesto federal, sino que también debe generarse una serie de estrategias desde lo local, por lo regular desde lo estatal hasta lo municipal.

Añadió que dinamizar la construcción debe comenzar por los municipios principales de cada entidad federativa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que los constructores tienen que hacer lo propio y los diversos niveles de gobierno lo suyo, se tiene que hacer equipo, entre todos los sectores.