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Descuido industrial provoca incendios

El comandante de Bomberos señala que hay desorden en los patios de algunas plantas

Por Samuel Moreno

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Descuido industrial provoca incendios

El comandante del Honorable Cuerpo de Bomberos de la Zona Metropolitana, Adolfo Benavente Duque, advirtió que la falta de orden y limpieza en parques industriales y predios colindantes continúa siendo uno de los principales factores que incrementan el riesgo de incendios en San Luis Potosí.

Falta de limpieza en parques industriales aumenta riesgo de incendios

Explicó que una práctica recurrente en diversas industrias consiste en colocar al exterior de las plantas mercancía dañada, residuos o materia prima que ya no es utilizada en los procesos de producción, situación que puede derivar en siniestros, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.

"Muchas veces sacan mercancía o materia prima que les ha dañado o que ya no les sirve para su producción y la dejan fuera de la Zona Industrial; pierden de vista ese material y hasta por la misma temperatura puede generarse una combustión espontánea", señaló.

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Impacto en la comunidad y zonas aledañas

Benavente Duque indicó que este tipo de descuidos no solamente representa un riesgo para las empresas, sino también para predios aledaños y zonas habitacionales cercanas, debido a que el fuego puede propagarse rápidamente cuando existen acumulaciones de basura, maleza o materiales inflamables.

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