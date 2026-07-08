Comercio supervisa tianguis en Soledad

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La Dirección de Comercio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, mantiene supervisión en las 74 rutas de tianguis y las 31 organizaciones de comerciantes registradas en el municipio, mediante recorridos de inspección para verificar el cumplimiento de la normatividad y las condiciones en que opera la actividad comercial en los mercados ambulantes.

La directora de Comercio Municipal, María Lidia Hernández Hernández, informó que las inspecciones se realizan de manera permanente en los distintos tianguis que operan durante la semana en colonias y comunidades del municipio.

Explicó que durante los recorridos se revisa que los comerciantes ocupen los espacios asignados, ejerzan únicamente el giro autorizado, no invadan pasillos o áreas comunes y retiren los residuos al concluir su jornada.

Las supervisiones abarcan las cinco zonas operativas del municipio, entre ellas Cabecera Municipal, San Felipe, Hogares Populares, Acceso Norte, Puerta Real, La Virgen, Rivas Guillén y Hogares Ferrocarrileros. Además, se verifica que no exista venta irregular, consumo de bebidas alcohólicas u otras conductas que contravengan la reglamentación vigente.

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La funcionaria indicó que estas acciones se realizan en coordinación con los líderes de los tianguis y las organizaciones de comerciantes registradas en el municipio, con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas para la instalación y operación de los mercados ambulantes.