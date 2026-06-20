Comunidad LGTBQ+ presenta programa de actividades en SGS

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Integrantes de la comunidad LGBTQ+, así como el Instituto de la Juventud de Soledad, presentaron el programa de actividades con motivo del mes del orgullo y la diversidad, las cuales, iniciarán a partir del próximo 5 de julio con la carrera atlética.

La carrera atlética iniciará a las 8:00 de la mañana, teniendo como punto de salida el Jardín Principal de Soledad. De acuerdo con los organizadores, el año pasado se inscribieron alrededor de 200 corredores, además de personas que se sumaron al recorrido de manera espontánea, por lo que para esta edición esperan superar los 350 participantes.

Asimismo, hicieron un llamado a las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para integrarse a las actividades y promover la participación de sus familias.

El programa contempla, además, una rodada ciclista el 9 de julio a las 19:00 horas en el Jardín Principal, así como una colecta de croquetas programada para el 13 de julio, destinada a apoyar a refugios y proyectos de rescate animal.

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Las actividades concluirán el 18 de julio con la Marcha por la Diversidad, evento para el que los organizadores esperan una asistencia superior a las mil quinientas personas y que se llevará a cabo por las avenidas principales del municipio.

Recordaron que en la primera edición de esta marcha únicamente participaron cinco personas, mientras que el año pasado la cifra superó los mil asistentes, lo que, aseguran, reflejó el crecimiento y la consolidación de este movimiento en el municipio.