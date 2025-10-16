“Seguimos con lodo arriba de la rodilla”

Poza Rica, Ver.- La ayuda federal llega lentamente a las calles junto a la ribera del río Cazones, donde los habitantes de esta ciudad han sobrevivido seis días entre lodo, escombros, agua estancada y el olor de lixiviados.

La descomposición empieza a generar focos de infección y malestar entre los cientos de damnificados. Hasta antes de las tres de la tarde de ayer, los habitantes de la colonia Gaviotas no podían entrar o salir de sus casas porque toneladas de basura y muebles permanecían en las calles, entre aludes de tierra, agua anegada -que en algunos lugares aún alcanzaba metro y medio de alto- y restos de animales muertos.

“Hay peste, un aroma fétido muy fuerte, como de carne humana. Ya varios tenemos diarrea y vómito. Yo tuve que tomar antibióticos automedicados. Hemos esperado ayuda por cinco días, pero no es una sorpresa, siempre barren solo donde ve la gobernadora”, reclama Melina Cruz Vera.

Lo perdió todo, desde electrodomésticos hasta documentos importantes. Reclama que la tragedia pudo evitarse, y recuerda que el alcalde de Poza Rica, Fernando Luis Remes, admitió que “el dinero del muro de contención [del río Cazones] no apareció”.

“Es injusto lo que estamos viviendo. Aquí seguimos entre el lodo, con el agua arriba de la rodilla, esperando que vengan a limpiar, porque nosotros ya no podemos más”, dice.

En la calle Garzas, Silvia Hernández Hernández colgó un cartel para pedir ayuda. Lo colocó después de ver pasar durante días las camionetas de auxilio sin que nadie entrara a su zona.