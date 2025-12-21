Con amparos, buscan no pagar cuotas en UASLP

En la actualidad, existen 40 amparos presentados por estudiantes de diferentes carreras, a fin de no pagar las cuotas recuperación, informó Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó un amparo a favor de una alumna de la Maestría de Metalurgia, a fin de que la casa de estudios no le cobrara cuota de inscripción, porque se violenta la gratuidad prevista en la reforma constitucional de 2019 de la Ley General de Educación.

Asimismo, Javier Zermeño Guerra refirió que, si bien el Poder Judicial de la Federación declaró la suspensión de los pagos mientras se resuelve el fondo del asunto, el alumnado inconforme podría cubrir los montos si al final resulta desfavorable el recurso jurídico.

"No te digo que sea una cantidad asombrosa, pero afecta porque hay una situación, al menos de mi punto de vista. Creo que sería bueno aclarar: el ofrecimiento de la gratuidad lo hizo el gobierno federal", remarcó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por ende, sostuvo que ni el gobierno estatal, ni las universidades plantearon tal condición para el alumnado de educación superior, es decir, si existe inconformidad cualquier presentación de amparo debería ser contra la administración federal.

En entrevista, exteriorizó que recientemente personal de la UASLP se reunió con Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, con la finalidad de exponerle la disyuntiva en que se encuentra la institución.