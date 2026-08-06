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Con obras hidráulicas reducirán inundaciones

Por Leonel Mora

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Con obras hidráulicas reducirán inundaciones
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      En el costado oriental de su nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM), el gobierno de Soledad, realiza obras de conexión del drenaje pluvial al colector que corre debajo de la avenida San Pedro. Esto, para evitar inundaciones que pudieran afectar la operación de dicho centro de gobierno.

      Lo anterior obligó a clausurar casi por completo la circulación en la avenida San Juan del fraccionamiento Valle de San Isidro, vía de dos sentidos, por lo que residentes del sector deben usar las calles aledañas para salir o regresar a su destino.

      Alrededor de la UAM hay oficiales de Vialidad y Movilidad que brindan indicaciones a las personas que acuden al nuevo centro de la administración de Soledad en cuanto al sentido de las calles, dónde se pueden estacionar o dónde no, así como los accesos al estacionamiento bajo techo del edificio municipal.

      A la par, el gobierno soledense realiza otras obras hidráulicas en sectores vulnerables a la acumulación de agua, como las colonias San Antonio y San Felipe donde se han reparado drenajes colapsados.

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      Se tiene el objetivo de acelerar este tipo de trabajos, pues los pronósticos de lluvias importantes se mantienen vigentes y hay que evitar inundaciones en los sectores bajos del municipio donde, ya con anterioridad, ha sido necesaria la intervención de cuerpos de emergencia y auxilio a la población, como Guardia Civil Municipal y Protección Civil Municipal.

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