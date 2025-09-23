logo pulso
Con pipas abastecen a comerciantes poceños

Por Leonel Mora

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
La administración municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Servicios Municipales, se mostró dispuesta a apoyar con pipas a comerciantes que sufren desabasto de agua potable por falta del servicio de Interapas, aunque se aclaró que la prioridad es para el sector domiciliario.

A lo largo del primer año de gestión, autoridades poceñas han implementado operativos con pipas para abastecer a cerca de cuatro mil 500 hogares en esta demarcación, lo que significa más de 16 mil personas que tuvieron acceso al líquido potable.

En cuanto al sector comercial, el Concejo Municipal no ha reportado casos en los que el abasto haya sido necesario, pues normalmente se considera que, en los negocios, el agua es un insumo más directamente relacionado con la producción y/o generación de ganancias, por lo que son los mismos comerciantes quienes deben adquirirla con sus recursos.

Sin embargo, en casos en los que ha habido un desabasto prolongado, el gobierno municipal se dijo abierto a la posibilidad de apoyar al comercio poceño, pero en el entendido de que el sector domiciliario siempre será prioridad.

