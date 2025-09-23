logo pulso
Presentan Canel’s y ADSL jersey especial

Refuerzan la alianza que ha unido a ambas instituciones a lo largo de varias etapas

Por Romario Ventura

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan Canel’s y ADSL jersey especial

La tarde de este lunes, en un evento realizado en el hotel Hilton, Atlético de San Luis y la empresa potosina Canel’s presentaron oficialmente la playera conmemorativa por los 100 años de la histórica confitería, reforzando la alianza que ha unido a ambas instituciones a lo largo de varias etapas del club.

En la ceremonia estuvieron presentes Jacobo Payán, presidente del Atlético de San Luis; Mauricio Hernández, gerente de Marketing de Canel’s; Guillermo Abascal, director técnico del ADSL; así como jugadores del primer equipo, entre ellos el goleador del actual torneo João Pedro, Robson Bambú y Benjamín Galdames.

El uniforme especial se distingue por su color azul marino predominante, con detalles en amarillo y el tradicional logotipo estilo bandera de Canel’s al frente, símbolo característico de la marca que ha sido integrado a la identidad del Atlético de San Luis como parte de una alianza de larga tradición en el deporte potosino.

Durante la presentación, Mauricio Hernández destacó el significado de este lanzamiento: “Celebramos el centenario de Canel’s. Este jersey es un logro para todas las personas que han colaborado en la empresa, para todos los potosinos y para México al ser una empresa 100% mexicana. Agradecemos a los medios de comunicación y abonados que nos acompañan; esperamos que disfruten mucho este uniforme”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Posteriormente, en zona mixta, los jugadores hablaron sobre el próximo compromiso frente al Club América, a disputarse este miércoles 24. Benjamín Galdames señaló: “Todos sabemos lo que significa enfrentar al América, pero venimos con un envión anímico tras un triunfo de visita. Estoy muy contento y tranquilo, disfruto el día a día y voy a seguir demostrando mi calidad gracias a la confianza del míster”.

Por su parte, João Pedro comentó: “Todavía cansado por el juego de ayer, pero contento tras la victoria. Ahora toca preparar el partido ante América. Desde el primer día vine con la mentalidad de ayudar al equipo y creo que he hecho una diferencia”.

Mientras que Robson Bambú expresó: “Estoy muy contento en este club, me he adaptado muy bien a la ciudad. Agradezco la confianza y quiero seguir ayudando al equipo”.

